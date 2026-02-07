Cerca de 90 jóvenes de Lleida participan por primera vez en el programa Mapadeball
Alumnado de dos institutos de la ciudad trabaja una propuesta de danza contemporánea que culminará con una muestra abierta al público en el Teatre de la Llotja
Cerca de 90 alumnos de ESO y Bachillerato del Institut Escola Magraners y del INS Samuel Gili i Gaya participan este curso en el programa Mapadeball, una iniciativa artística y educativa que acerca la danza contemporánea a los centros de secundaria. Es la primera vez que Lleida se añade a este proyecto, que este año se desarrolla en escuelas de once municipios catalanes.
El programa, con la colaboración del Ayuntamiento de Lleida, promueve la creación contemporánea como herramienta educativa y fomenta valores como la participación, la inclusión y el trabajo cooperativo. En Lleida, el alumnado trabaja la propuesta escénica "Altres mirades", de las coreógrafas Claudia Moreso y Noemí Ventura, con el acompañamiento de la artista leridana Sandra Macià y la implicación activa del profesorado.
El proceso combina trabajo en las aulas y ensayos en el teatro, y culminará con una muestra abierta al público el 16 de abril, a las 20 h, al Teatre de la Llotja, con acceso libre.
El Mapadeball forma parte del II Plan de Impulso de la Danza 2023-2026 del Departamento de Cultura, liderazgo por el Mercat de les Flors i Xarxa Transversal, con la coordinación de AGITART COOP.