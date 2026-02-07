Cerca de 90 jóvenes de Lleida participan por primera vez en el programa Mapadeball

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Cerca de 90 alumnos de ESO y Bachillerato del Institut Escola Magraners y del INS Samuel Gili i Gaya participan este curso en el programa Mapadeball, una iniciativa artística y educativa que acerca la danza contemporánea a los centros de secundaria. Es la primera vez que Lleida se añade a este proyecto, que este año se desarrolla en escuelas de once municipios catalanes.

El programa, con la colaboración del Ayuntamiento de Lleida, promueve la creación contemporánea como herramienta educativa y fomenta valores como la participación, la inclusión y el trabajo cooperativo. En Lleida, el alumnado trabaja la propuesta escénica "Altres mirades", de las coreógrafas Claudia Moreso y Noemí Ventura, con el acompañamiento de la artista leridana Sandra Macià y la implicación activa del profesorado.

El proceso combina trabajo en las aulas y ensayos en el teatro, y culminará con una muestra abierta al público el 16 de abril, a las 20 h, al Teatre de la Llotja, con acceso libre.

El Mapadeball forma parte del II Plan de Impulso de la Danza 2023-2026 del Departamento de Cultura, liderazgo por el Mercat de les Flors i Xarxa Transversal, con la coordinación de AGITART COOP.