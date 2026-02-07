L'Horta de Lleida espera desde noviembre tarjetas de residente de zona azul

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las asociaciones de vecinos de l'Horta denunciaron ayer que esperan desde noviembre que la Paeria les conceda la tarjeta de residentes para poder aparcar en zona azul a menor precio. “Se está retrasando mucho”, lamentó el presidente de la comisión de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), Francesc Montardit, que detalló que “nos lo anunciaron en noviembre del año pasado, pero actualmente todavía falta hacer el informe por parte de los técnicos de movilidad, después tiene que pasar por la comisión y posteriormente aprobarse al pleno; no son maneras de hacer las cosas”.

Esta fue una de las principales quejas de los representantes vecinales a la comisión especial de l'Horta de la Paeria, en la cual también criticaron la tardanza en las reparaciones de caminos de tierra y asfalto. “Nos han dicho que están pendientes de que acaben las lluvias por iniciarlos, pero tal como están ahora dificultan mucho la circulación”, dijo Montardit, que pidió que los vecinos puedan disponer de áridos reciclados para reparar caminos privados.

Paralelamente, los vecinos informaron a la Paeria de la “avalancha de inconvenientes y molestias”, así como de “múltiples incumplimientos de la normativa, tanto en seguridad vial como de ejecución de las mismas obras”, de los trabajos que está haciendo la empresa Solaria para habilitar una línea eléctrica en las partidas de Quatre Pilans, Grealó y la Femosa.

En este sentido, el Comú también pidió explicaciones al gobierno municipal de las tareas de inspección y control de los trabajos. “La tarea de inspección y sanción no es eficaz”, lamentó al edil Laura Bergés.