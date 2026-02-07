Vuelve 'Descobrim Lleida', que ofrece visitas mensuales al patrimonio cultural de la ciudad

Imagen de una de las visitas a la Domus Romana del Auditorio Municipal Enric Granados.Ayuntamiento de Lleida

El proyecto Descobrim Lleida todavía su tercera edición que combina patrimonio, convivencia e inclusión. La regidoria de Acción e Innovación Social ha ampliado las plazas, ahora ofrece una cincuentena, y las salidas culturales.

Entre los meses de octubre y mayo se podrán visitar el Castell Templer de Gardeny, las Muralles medievales y la Domus romana (en el Auditori Municipal Enric Granados), el Menjador social de la Fundació, la capilla de Sant Jaume (Peu del Romeu), la Llotja, el Centre d’autonomia personal Sírius, la exposición de la história del ferrocarril en Lleida, el Palau de la Paeria i el Vi de Pedra – Conjunt monumental de la Seu Vella.

Las salidas son mensuales y gratuitas, y se dirigen especialmente a personas que pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad. El proyecto fue fruto de la petición de personas usuarias del Centro Sénior de Mariola para hacer salidas culturales.