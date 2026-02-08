El aeropuerto de Alguaire recibe el primer vuelo de esquiadores de la temporada

Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Creado: Actualizado:

El aeropuerto de Alguaire ha recibido este mediodía el primer vuelo con esquiadores de este año organizado por el turoperador sueco Quality Travel. En este primer vuelo de la temporada desembarcaron un total de 117 viajeros procedentes de Gotemburgo que, tras recoger sus enseres personales, se subieron a dos autobuses dirección Andorra, donde estarán una semana. El director del aeropuerto, Xavier Gómez, ha detallado que es el primer vuelo de Quality Travel desde el año 2022 y que habrá vuelos directos entre Lleida y Alguaire cada semana hasta finales de marzo. Otros años llegaron al aeropuerto operadores procedentes de otros países europeos, como por ejemplo de Polonia en 2025.

"Estamos muy contentos de recuperar estas destinaciones con las ciudades suecas y esperemos que sea una temporada provechosa", ha dicho Gómez, que ha añadido que confían en mantener un nivel alto de viajeros con este operador. "Veremos cómo van los vuelos de las siguientes semanas, pero nos consta que hay demanda e interés por venir a Alguaire", ha remarcado.

Por su parte, los turistas suecos alabaron que un aeropuerto como Alguaire pueda ofrecer estos servicios. "Los grandes aeropuertos son más caóticos y estresantes, en cambio con el de Lleida llegas, embarcas y sales más rápido, es todo mucho más sencillo", ha dicho Jonas Hellgren, que ha venido a Alguaire a esquiar por primera vez en el Pirineo. "En Suecia tenemos pistas de esquí, pero las de aquí son mejores y nos consta que esta temporada hay mucha nieve", ha destacado Marina Gauffin, que aterrizaba acompañada de su hija.

Paralelamente, el director del aeropuerto ha señalado que están tramitando el nuevo plan especial urbanístico para que la infraestructura pueda acoger más hangares y equipamientos. "El anterior plan está prácticamente agotado y esperemos que el nuevo se tramite lo más rápido posible porque tenemos mucha demanda del sector privado de instalarse aquí", ha concluido Gómez.