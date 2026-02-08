SEGRE

Alerta de notificaciones que suplantan la Agencia Tributaria

Correos electrónicos fraudulentos intentan robar las credenciales de acceso mediante enlaces falsos

Logotipo de la Agencia Tributaria en una mampara|biombo de una oficina.

Logotipo de la Agencia Tributaria en una mampara|biombo de una oficina.Cézaro De Luca / Europa Press

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha detectado una campaña de suplantación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a través de notificaciones por correo electrónico, con el objetivo de engañar a las víctimas para que faciliten sus credenciales de acceso a la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ). Explica que se trata de una campaña de phishing que intenta suplantar a la AEAT. El correo va acompañado de un enlace para acceder a la plataforma y descargar la notificación, pero dicho enlace redirecciona una web fraudulenta.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking