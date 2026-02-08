Alerta de notificaciones que suplantan la Agencia Tributaria
Correos electrónicos fraudulentos intentan robar las credenciales de acceso mediante enlaces falsos
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha detectado una campaña de suplantación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a través de notificaciones por correo electrónico, con el objetivo de engañar a las víctimas para que faciliten sus credenciales de acceso a la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ). Explica que se trata de una campaña de phishing que intenta suplantar a la AEAT. El correo va acompañado de un enlace para acceder a la plataforma y descargar la notificación, pero dicho enlace redirecciona una web fraudulenta.