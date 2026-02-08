Cortes por el asfaltado de tramos de Balmes y Rovira Roure

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Este lunes empieza el asfaltado de los tramos de Balmes y Rovira Roure afectados por la renovación de conducciones y aceras. La actuación empezará en los cruces de Alfred Perenya y Aribau con Rovira Roure, donde se habilitarán pasos elevados para los peatones.

Se cortará el tráfico en Aribau, desde la plaza Social, y los vehículos serán desviados por Enric Granados y Alfred Perenya. También se cortará el acceso a este último vial desde Rovira Roure. En Balmes se iniciará el fresado de dos carriles y se restringirá la circulación a un carril por sentido entre las plazas Cervantes y Ricard Viñes. También quedará cortado el acceso a las calles Pleyan de Porta y Bonaire.

El martes se pavimentarán estos dos carriles de Balmes y miércoles, los otros dos en dirección a Cervantes. Estas últimas obras comportarán cerrar el acceso a Torres de Sanui y Vallcalent y, de 9.00 en 12.00, al parking de Ricard Viñes.