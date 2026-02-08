Gran afluencia de público en la feria Lleida Ocasió

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La venta de vehículos usados híbridos o eléctricos en los concesionarios de Lleida aumentó un 30,3% el año pasado y ya supone un 24,65% del global de ventas, según indicaron los expositores de Lleida Ocasió, certamen que se celebra hasta hoy. No obstante, solo uno de cada diez son 100% eléctricos. La segunda jornada del salón registró una gran afluencia de público, procedente básicamente de la ciudad, las comarcas del llano y la Franja, aunque también hubo visitantes del resto de Catalunya y Andorra. El Club de Vehicles Històrics de Lleida organizó una concentración de 21 coches clásicos procedentes de Les Borges Blanques, Juneda, Lleida y Terrassa, con modelos como Renault Florida, Chevrolet Corvette, Citroen 2 CV o Ford Mustang. Asimismo, entre las novedades de este año destaca la presentación en Lleida del modelo Changan Depal S07.