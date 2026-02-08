Lleida abre inscripciones para el Viver d'Agricultors con fincas ecológicas disponibles

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Concejalía de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Lleida ha abierto un nuevo periodo para solicitar una parcela al Viver d'Agricultors de Rufea –Espai test de Ponent. Actualmente se ofrecen seis fincas con certificación ecológica, de entre 0,5 y 1 hectárea, con acceso a la red principal de riego y un contrato de uso por un periodo de cinco años.

El proyecto incluye un acompañamiento integral a las personas emprendedoras, con asesoramiento para la incorporación al sector agrario, acceso a maquinaria y a un almacén con cámara frigorífica situado en la antigua granja militar de Rufea. El primer año de uso es gratuito y los cuatro siguientes tienen un coste de 400 euros por hectárea y año, un precio que incluye el agua a presión a pie de parcela.

Para participar hay que presentar, antes del 25 de febrero a las 10 h, un documento con la orientación productiva del proyecto y la previsión de ingresos y gastos de los primeros años, a través del enlace habilitado. La iniciativa se dirige a personas con una mínima experiencia en el sector agrario, así como a entidades o agricultores profesionales que quieran diversificar su producción.

El Viver d'Agricultors de Rufea es un proyecto municipal que promueve la agricultura ecológica, de proximidad y con valor añadido, con el objetivo de facilitar la incorporación de nuevos proyectos en L'Horta de Lleida. Actualmente acoge dos proyectos de producción de hortalizas ecológicas y cuenta con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso.