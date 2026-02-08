Lleida participa en el proyecto artístico Hipermanta para reivindicar el derecho colectivo a la ciudad

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida forma parte de un proyecto artístico y social colectivo desarrollado conjuntamente con Palma, Barcelona y Valencia con el objetivo de reivindicar las diversas realidades y tensiones que conviven en los entornos urbanos, así como denunciar la vulneración del derecho colectivo en la ciudad.

El Centre d'Art La Panera, junto con el área de Inclusión de la Regidoria d'Acció i Innovació Social, ha participado en el proyecto Hipermanta, una iniciativa que aborda diferentes situaciones de conflicto urbano a partir de respuestas específicas en cada una de las cuatro ciudades implicadas. El proyecto ha sido impulsado por las artistas Lluc Mayol y Violeta Ospina Dguez, que durante un año han trabajado con grupos motores formados por colectivos locales bajo el sello sónico Ando Records, proceso que ha derivado en la creación del dispositivo artístico Hipermanta.

La propuesta desarrollada en Lleida ha consistido en la creación de un disco y un cancionero bajo el título “Lai la lai la – Llar, papers, treball i amors”. Esta parte del proyecto se activó el pasado mes de diciembre en La Panera con la participación directa de las personas implicadas. En este marco, el disco se presentó en formato concierto y se invitó al público a cantar las canciones a partir del cancionero producido, en una experiencia colectiva que apuesta por el arte como herramienta de transformación social arraigada en el territorio.

El proyecto Hipermanta ha contado con la colaboración de Se Baluarte Museo de Arte Contemporáneo de Palma de Mallorca, el MACBA de Barcelona, el IVAM de Valencia y el Centro de Arte La Panera de Lleida. Cada centro ha impulsado una propuesta propia vinculada a un conflicto o tensión urbana concreta. El resultado final incluye las obras “Tarot de los silencios” (Palma), “Bingo Guateque – Safareig musical del Raval” (Barcelona), “Espigar un riu-que-no-és-riu – Diari de cordill” (Valencia) y “Lai la lai la – Llar, papers, treball i amors” (Lleida).

Hipermanta cobija estas cuatro propuestas singulares, que comparten la voluntad de generar espacios de encuentro con las comunidades para reflexionar sobre la ciudad desde la realidad y el contexto de cada territorio. A través de la voz, el gesto o el silencio, el proyecto abre caminos para promover la emancipación colectiva.

La iniciativa ha recibido el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso y se ha activado en las cuatro ciudades durante los meses de diciembre y enero. El resultado final es la producción artística de Hipermanta, un dispositivo de arte móvil que se podrá solicitar a cada uno de los museos participantes.