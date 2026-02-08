Nuevos proyectos viarios y de movilidad en el Pirineo, en fase de estudio y licitación

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El secretario general de Territorio, Jordi Terrades, confirmó que en las próximas semanas se reunirá con el alcalde de la Seu de Urgell, Joan Barrera, para abordar la construcción de una rotonda al lado de las instalaciones de la Cooperativa del Cadí. La infraestructura tiene que servir para mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico en este punto de entrada en la ciudad.

En materia de carreteras, Terrades también anunció que la consellera Sílvia Paneque mantendrá un encuentro con la síndica de Arán, Maria Vergés, para estudiar posibles mejoras en los tramos urbanos de la carretera que une Vielha con Baqueira, una vía especialmente transitada durante la temporada turística.

Con respecto al transporte público, Terrades aseguró que “está en estudio” la posibilidad de añadir un ramal hacia el aeropuerto de la Seu de Urgell dentro del proyecto de tranvía impulsado por Andorra, aunque todavía no hay ninguna decisión definitiva tomada.

Por otra parte, el delegado del Govern central en Catalunya, Carlos Prieto, destacó que están muy avanzados los trabajos para licitar la variante de l'N-260 en la Pobla de Segur, una obra largamente reivindicada que contará con un presupuesto de 96 millones de euros.

Prieto también informó de que se encuentra en marcha el estudio informativo del tramo de l'N-260 entre Adrall y la Seu de Urgell, un sector que definió como “especialmente sensible” y clave como conexión de vecindario dentro de esta carretera.

Finalmente, el delegado recordó que ya se han adjudicado por 660.000 euros los trabajos para construir la rotonda de Montferrer, una actuación que permitirá mejorar la seguridad vial en este punto.