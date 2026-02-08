Ponent tiene 75 encarcelados por delitos de asesinato u homicidio

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El Centre Penitenciari Ponent cuenta con 657 reclusos, según datos de la conselleria de Justicia a 4 de febrero, de los que 75 de ellos están encarcelados por delitos de asesinato u homicidio, lo que representa un 11% del total. Se trata de una de las cifras más altas de los últimos años y son 23 por asesinato y 52 por homicidio. De ellos, 34 internos —un 45%— se encuentran en situación de prisión preventiva, es decir, por casos que todavía se están instruyendo y pendientes de celebración de juicio. El resto, 41, están cumpliendo condena. Asimismo, hay otros ocho personas con estos dos delitos en el Centre Obert, donde cumplen la última fase de la pena impuesta. En Catalunya, 1.067 de los 9.159 reclusos lo son por homicidio u asesinato.

El asesinato es un homicidio agravado por la premeditación, alevosía (traición o sorpresa, dejando a la víctima indefensa), ensañamiento (intención de aumentar dolor de la víctima) y recompensa y conlleva penas más severas. Mario Casteràs Aznar, el hombre de 65 años que el 25 de enero confesó haber matado a una compañera de piso en la calle Ciutat de Fraga, es la última persona que ha ingresado en Ponent por uno de estos dos delitos. En su caso, la causa se sigue por un delito de asesinato.

Violencia de género: 10 casos

Del total de casos de la cárcel leridana, diez de ellos se siguen por casos de violencia de género, es decir por hombre investigados o condenados por matar a sus parejas o mujeres con las que habían tenido una relación sentimental. Seis cumplen condena y cuatro están pendientes de juicio. En cuanto a sexos, son 71 hombres y cuatro mujeres. Que haya 75 encarcelados en Ponent por delitos de asesinato u homicidio no significa que sean todos ellos por crímenes ocurridos en las comarcas de Lleida. Pueden darse casos cometidos en otras demarcaciones, al igual que haya condenados por crímenes en Lleida que están en otras cárceles catalanas.

Respecto al conjunto de la población reclusa de la cárcel, siete de cada diez han sido condenados mientras que hay 182 personas pendientes de juicio. Por sexos, hay 631 hombres, que representan el 96% del total, y 26 mujeres (4%). En el Centre Obert de Lleida hay 89 personas.