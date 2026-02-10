Acusado de tocamientos a una mujer varias veces durante cinco meses

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida tiene previsto juzgar el miércoles 18 de febrero a un hombre acusado de hacer tocamientos en varias ocasiones a una mujer. Los hechos habrían tenido lugar entre noviembre de 2022 y marzo de 2023. La Fiscalía acusa al hombre de un delito de agresión sexual sin acceso carnal y solicita que se le imponga una condena de tres años y medio de prisión y otros cinco de libertad vigilada.

También que se dicte una orden de alejamiento de 300 metros y de prohibición de comunicación con la denunciante durante tres años, que no pueda trabajar con menores durante cinco años y que indemnice a la mujer con 2.000 euros por los daños morales ocasionados. El caso fue investigado por el juzgado de Instrucción número 2 de Lleida.

Precisamente, la Audiencia de Lleida tiene previsto acoger esta semana, el miércoles y el jueves, sendos juicios por delitos sexuales. El miércoles se juzgará a un hombre acusado de violar, amenazar y agredir a su expareja. Se enfrenta a 16 años de cárcel. Al parecer, tras amenazar con matarla, la empujó encima de la cama y la agredió sexualmente. El jueves se sentará en el banquillo un hombre acusado de hacer tocamientos a niñas que eran menores de edad y hermanas en Balaguer. El Ministerio Público solicita una condena de ocho años de prisión. Está acusado de dos delitos de abusos sexuales.