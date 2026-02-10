Un error en el sistema informático deja todos los buses de Lleida sin poder cobrar en hora punta

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Si el caos de Rodalies y Renfe no fuera suficiente, hoy en Lleida se ha sumado, en plena hora punta, el fallo de los sistemas informáticos que regulan turnos y control de viajeros de los autobuses urbanos, así como el cobro de tickets y pase de tarjetas, de manera que no podían expedir billetes. El error ha sido del sistema Mybus y ha afectado a diversas poblaciones del estado.

Este fallo ha ocurrido desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:45 horas, hecho que la afectación se ha producido en plena hora punta.