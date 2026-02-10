SEGRE

Un error en el sistema informático deja todos los buses de Lleida sin poder cobrar en hora punta

Este fallo ha ocurrido desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:45 horas, hecho que la afectación se ha producido en plena hora punta.

Un error en el sistema informàtic deixa tots els busos de Lleida sense poder cobrar en hora punta
Si el caos de Rodalies y Renfe no fuera suficiente, hoy en Lleida se ha sumado, en plena hora punta, el fallo de los sistemas informáticos que regulan turnos y control de viajeros de los autobuses urbanos, así como el cobro de tickets y pase de tarjetas, de manera que no podían expedir billetes. El error ha sido del sistema Mybus y ha afectado a diversas poblaciones del estado.

Este fallo ha ocurrido desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:45 horas, hecho que la afectación se ha producido en plena hora punta.

