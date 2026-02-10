La Paeria atiende las dudas sobre el ‘hub’ de Balàfia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Paeria puso en marcha ayer un servicio de atención presencial en el centro cívico de Balàfia para resolver dudas y recoger las inquietudes vecinales sobre el proyecto de implantar un 'hub' cívico en la antigua Escola Balàfia, que tendrá alojamientos temporales para personas sin hogar, lo que ha provocado el rechazo de parte del vecindario. Los horarios de atención serán los lunes, miércoles y jueves de este mes de 17.30 a 19.30 horas y se puede concertar cita llamando al 683 517 830. También se pueden enviar preguntas a balafiahub@paeria.cat. En la sesión de ayer iba a estar la teniente de alcalde Carme Valls, pero no pudo asistir y fue sustituida por el también teniente de alcalde Carlos Enjuanes. A pesar que este equipamiento ha generado polémica en el barrio, con hasta tres manifestaciones en contra, ayer apenas apareció gente para informarse del proyecto, que se enmarca dentro del plan de inclusión social.

Además de la atención presencial, la concejalía de Acción e Innovación social ha creado una web sobre el ‘hub’ en la que se puede consultar y descargar material sobre este proyecto, como un folleto que se ha enviado a los vecinos de Balàfia.