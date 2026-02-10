Larrosa pide a la Generalitat que se recuperen las 4 frecuencias de Avant entre Lleida y Barcelona añadidas por el caos ferroviario

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha emitido un comunicado pidiendo al Govern de la Generalitat que mantenga las 4 líneas de Adelante entre Lleida y Barcelona que se habían habilitado a causa del caos de las últimas semanas en Rodalies. Según el paer en cap, estaban pensados para mantenerse de forma permanente una vez se reanudara la normalidad.

Los nuevos trayectos salían de Lleida en las 7.25 y en las 16.25, y volvían desde Barcelona a las 6 y a las 15.05. Los trenes, en total, sumaban 581 plazas.

De esta manera, Larrosa pide a la Generalitat que traslade una nueva propuesta para reprender este servicio, y ha explicado que "mantener las frecuencias de trenes Avant entre Lleida, Tarragona y Barcelona es una oportunidad de oro para ofrecer nuevos servicios para la ciudadanía y para ganar en competitividad económica y social". Para acabar, el alcalde de Lleida "ha lamentado las dificultades que se están generando en la movilidad ferroviaria" y ha agradecido "el compromiso y el trabajo sin descanso de la Generalitat y del Gobierno de España para gestionar las afectaciones que se han producido en Rodalies".