Le piden tres años por ofrecer droga a policías de paisano en Lleida

La Fiscalía solicita una condena de tres años de prisión para un hombre que fue detenido en enero del año 2023 por ofrecer droga a agentes de paisano de la Guardia Urbana. Está previsto que el juicio se celebre el jueves 20 de febrero en la Audiencia de Lleida. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20.15 horas del 26 de enero de 2023, cuando el acusado, según el escrito de acusación del Ministerio Público, llamó la atención de dos hombres en una calle de Lleida y les ofreció venderles sustancias estupefacientes. Les hizo entrar en un portal y les mostró cocaína y heroína. Fue entonces cuando los dos hombres se identificaron como agentes de la Guardia Urbana.

Los policías procedieron a su detención por un delito contra la salud pública. Le decomisaron 0,6 gramos de heroína y la misma cantidad de cocaína y 48 euros en billetes y moneda fraccionada. El hombre ya había sido condenado por drogas en 2022. La Fiscalía solicita una condena de tres años de prisión y una multa de 200 euros.

Por otra parte, la Audiencia de Lleida tiene previsto juzgar ese mismo día a otro hombre por tráfico de drogas. El individuo fue arrestado por la Policía Local la noche del 21 de junio de 2022 en el Barri Antic. Concretamente, una patrulla observó a dos personas en la calle Veguer de Carcassona que estaban haciendo algún tipo de transacción.

Los agentes comprobaron que uno de ellos estaba vendiendo una dosis de cocaína al otro y, al registrarlo, le encontraron 13 envoltorios más con cocaína y heroína y 90 euros fraccionados. El individuo, vecino de Mollerussa, fue detenido por un delito contra la salud pública. La Fiscalía solicita una pena de cinco años de cárcel y una multa de 700 euros.