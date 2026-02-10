Medallas de la Paeria dos años después

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El gobierno municipal tramita ahora las placas y medallas correspondientes a 2024 que concede a personas y entidades en reconocimiento por su labor e implicación con Lleida. Estas distinciones suelen entregarse durante el acto del pregón de las Festes de Maig y el ayuntamiento propone ahora aprobar la concesión de medallas y placas cuyo expediente para acreditar los méritos para otorgar estos honores inició hace dos años. Afirma que se han acreditado “pruebas y actuaciones que concretan los méritos de las personas y entidades propuestas”, por lo que llevará el expediente a aprobación a la comisión del viernes.

Propone medallas o placas al mérito cultural para Mossèn Cinto Casanova (a título póstumo), Margarida Troguet, Divina Drudis, Josep Ramon Jové, Dolors Pubill, Montse Parra, Fernando Gracia, Armats de Lleida y la Fundació Sorigué. En el ámbito educativo, plantea distinciones para Rosa Prats, el Agrupament Escolta Garbí y la Fundació Verge Blanca. Como mérito deportivo propone reconocer a Daniel Horcajada (a título póstumo), Natali Francesca Núñez, Àngela Mora, La Cristaleria, Força Lleida y Acadèmia d’Escacs Josep Om.

También prevé medallas y placas a la solidaridad para Josep Giralt (a título póstumo), Albert Hortal, Maria Carme Tobella, Ana María Justo, el Banc de Sang y Teixits, el Banc dels Aliments y Associació d’Alcohòlics Rehabilitats. Asimismo, propone distinguir por su mérito científico a Pere Godoy, Ignasi Romagosa, Jorge Olsina y el IRBLleida, y a la payesía para Antoni Chico Purroy, Joan Antoni Boldú, Manel Merola y Josep M. Gilart.

Con este expediente, que irá a la próxima comisión informativa de Cultura, el gobierno retoma el que quedó bloqueado en 2024, que incluía la medalla de la ciudad para el exalcalde socialista Àngel Ros, y que todos los grupos de la oposición vetaron. Así, en el listado actual de 33 distinciones ya no figura su nombre. Ros comandó el ayuntamiento entre 2004 y 2018, año en el que dejó la alcaldía para ser embajador de España en Andorra, cargo que ocupó hasta 2023. La concesión de estos galardones necesita contar con el apoyo de dos terceras partes de los miembros del pleno, es decir, de 18 concejales.