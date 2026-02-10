Restricciones de tráfico por el asfaltado de dos arterias principales de la ciudad de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El asfaltado de los tramos de Balmes y Rovira Roure afectados por la renovación de conducciones y aceras empezó este lunes y comportó cortes de tráfico en varias calles colindantes. Se cerró el tráfico de la calle Aribau desde la plaza Social, el desvío a Rovira Roure por Alfred Perenya y los accesos a Pleyan de Porta y Bonaire. Hoy también se cerrará el paso a Torres de Sanui i Vallcalent y, de 9.00 a 21.00 horas, el parking de Ricard Viñes.