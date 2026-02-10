Servicios mínimos del 50% para la huelga de docentes de este miércoles

Los sindicatos educativos criticaron ayer duramente los servicios mínimos del 50% que la Generalitat ha impuesto para la huelga de mañana, que prevén que tenga un gran seguimiento. Así lo aseguraron en una rueda de prensa conjunta USTEC-STEs, CCOO, Professors de Secundària, Intersindical, CGT y UGT en la Seu Vella, en la que acusaron al departamento de Educación de “erosionar la confianza y la moral del colectivo docente” por no atender sus exigencias.

La representante de USTEC-STES y presidenta de la junta personal docente, Rosa Aguilà, denunció que se ha llegado a esta situación por “el recorte de derechos laborales al personal docente y el 25% de nuestro sueldo, ya que desde 2009 hasta 2024 hemos perdido el equivalente a haber trabajado dos años gratis”. Criticó la sobrecarga laboral, el exceso de burocracia, las elevadas ratios e introducir “mecanismos de contratación propios de la empresa privada”, además de “invisibilizar al personal docente de apoyo”. Añadió que “el seguimiento de la huelga puede ser perfectamente del 50% y, en algunos centros, del 100%”.

Por su parte, Jordi Barrufet, secretario de Professors de Secundària, criticó que “el departamento nos ha ninguneado constantemente” y recordó que, además de la huelga de mañana, hay otro paro previsto del lunes 16 al viernes 20 de marzo. Carlos Vílchez, de la Intersindical, recordó que el colectivo lleva meses de protestas, mientras que Emili Llorente, de CGT, informó que mañana a las 18.00 horas se encerrarán en la escuela Minerva para preparar la huelga.

Rosa Montané, de CCOO, dijo que mañana se concentrarán a las 7.45 en la plaza España, harán un almuerzo popular frente a la delegación del Govern y a las 12.30 habrá una manifestación que irá desde de Ricard Viñes hasta el Institut d’Estudis Ilerdencs. “Si siguen sin ofrecer unas negociaciones dignas, seguiremos con las acciones que sean convenientes”, añadió. Sobre los servicios mínimos, Josep Maria Ibáñez, de UGT, calificó de “auténtica vergüenza” la cuota del 50%. “Se ataca la capacidad de movilización de los trabajadores, pedimos que se respete el derecho a la huelga sin trampas”, concluyó.