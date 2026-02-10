Suprimidos los cuatro Avant gratis diarios entre Lleida y Barcelona

El Adelante gratuito de refuerzo entre Lleida y Barcelona a finales de enero a la estación de Lleida.Roger Segura / ACN

Los cuatro trenes Avant gratuitos entre Lleida y Barcelona que Renfe habilitó a diario a partir del 26 de enero para hacer frente a la crisis ferroviaria dejaron de circular ayer. Aunque ya no hay que hacer transbordo con autobús en la estación de Vinaixa, las limitaciones temporales de velocidad en las vías causan que los trayectos se alarguen de forma notable, en algunos casos hasta dos horas, según constató el responsable de Movilidad de CCOO en Catalunya, Alberto Puivecino.

Valoró que Adif y la administración “se precipitaron” restableciendo la circulación de trenes en las líneas R13 y R14 porque “hay un número enorme de limitaciones temporales de velocidad y estos últimos días hemos visto como los trenes llegaban con más de dos horas de retraso en ambos sentidos”, aseguró.

Por tanto, el sindicato instó a Territorio a que mantenga los dos Avant gratis hasta que no se recupere la normalidad. Además, en la línea de Manresa se debe seguir haciendo transbordo por carretera entre Cervera y Terrassa.

Puivecino explicó que los maquinistas pueden conducir un máximo de nueve horas y media diarias si llevan a cabo un descanso de 45 minutos, lo que impide cumplir con muchos de los horarios programados por las limitaciones de velocidad. Desde que Renfe los puso en marcha, los Avant gratis han registrado más de 10.400 reservas, una media superior a las 700 cada día.