Miles de docentes en la manifestación de Lleida para reclamar mejoras salariales y más recursos

Unos 5.000 docentes han salido a manifestarse por las calles de Lleida para exigir al Govern mejoras laborales y salariales, en una jornada que los sindicatos han calificado "de inédita" en la capital del Segrià. La protesta ha empezado a las doce y media del mediodía en la plaza Ricard Viñes y ha transcurrido por la rambla de Aragón, y las avenidas Catalunya y de Blondel hasta a la altura de la plaza Sant Francesc, donde los representantes sindicales han leído un manifiesto.

La portavoz del sindicato USTEC-STEs, Rosa Aguilar, ha cifrado el seguimiento de la huelga en Lleida en un 70%. Por otra parte, ha anunciado que denunciarán a dos conductores por intentar atropellar a los manifestantes que por la mañana cortaban la rotonda los institutos.

Las protestas en las calles de Lleida han empezado a primera hora de la mañana. Así, manifestantes han cortado desde las 8 de la mañana puntos como la plaza Espanya, el puente Universitat y la rotonda del Mestre en la Ll-11. Antes de la gran manifestación, hacia las 11.00 horas, docentes y personal laboral se han concentrado ante la delegación de Educación en Lleida.

Educación sitúa el seguimiento de la huelga en el 11,9%

El Departamento de Educación ha comunicado que el seguimiento de la huelga es del 11,9%. Son datos de las nueve y media de la mañana de sólo el 12,86% de los centros educativos, que son los que han hecho la comunicación correspondiente. La siguiente actualización se hará en torno a las 12. Los docentes han cortado varias carreteras a primera hora y se preparan para participar en manifestaciones este mediodía, las más importantes en Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y Tortosa. Además, varios centros educativos han tenido algunos problemas para abrir porque se habían bloqueado las puertas de acceso.

Paro destacado en centros de Lleida ciudad

En Lleida ciudad, según datos recogidos por SEGRE, el paro se sitúa entre el 45% y el 80%, con incidencia, incluso, en algunos centros concertados. Así, en la escuela Frederic Godàs hacen vaga el 50% de los docentes; en la escuela Enric Farreny, el 80%; en la escuela Magí Morera, más del 70%, en la escuela Minerva sólo hacen servicios mínimos, con seis maestros del 44 trabajando y la asistencia de 44 alumnos de los 341; en el instituto escuela Torre Queralt también hacen sólo servicios mínimos; en el instituto Màrius Torres hace huelga hasta el 70% de los profesores y no ha asistido a clase el 80% del alumnado; en el Maria Rúbies secundan el paro la mitad de los docentes; en el Manuel de Montsuart, el 80%; en el Gili Gaya, el 45% y en el Guindàvols el 60% del profesorado de ESO. En centros concertados, el Maristes Montserrat ha registrado bastante incidencia de la huelga y también secundan el paro, aunque de forma minoritaria, docentes del FEDAC.

En Cervera, la mayoría de docentes secunda el paro

En Cervera no ha habido ninguna acción conjunta de protesta por la mañana y los docentes 'cerverins' se han puesto de acuerdo para asistir a la manifestación del mediodía en Lleida. Según datos recogidos por SEGRE, en la escuela Jaume Balmes de Cervera hacen vaga más de un 70% del claustro y sólo han cubierto servicios mínimos. En la escuela Mossèn J. Arques también se han cubierto servicios mínimos de manera forzada, mientras que en la escuela Les Savines también han secundado la huelga la mayoría de maestros, con servicios mínimos. Además, ha asistido poco alumnado. Con respecto a secundaria, en el instituto La Segarra se han adherido al paro más de 70 profesores, de los 90 que conforman el claustro. Se cubren servicios mínimos para los pocos alumnos que han asistido. En el instituto Antoni Tarroja hacen huelga a la mitad de los docentes.

El corte de la rotonda de la Ll-11 con las calles Estudi General y Miquel Batllori / Amado Forrolla

Huelga en Tàrrega

Maestros y profesores de Tàrrega cortan varias calles de la ciudad. A las 10:30 irán a la plaza Major de la capital del Urgell, donde leerán un manifiesto.

Concentración en la Seu d'Urgell

Los docentes catalanes y el personal laboral están llamados a una huelga unitaria hoy para reclamar mejoras salariales y laborales. “Pedimos bajar las ratios, más apoyo y docentes en las aulas, así como equiparar nuestro sueldo con el del resto del profesorado del Estado, hace muchos años que perdemos cada vez más poder adquisitivo”, destacó el jefe de estudios del colegio Magí Morera de la capital, Ivan Mayora. Añadió que “denunciamos la inacción del departamento de Educación con todas nuestras reivindicaciones, hace muchos años que venimos quejándonos de lo mismo”.

Educación confía en que la propuesta que planteará a los sindicatos suponga un "punto de inflexión"



El secretario de Mejora Educativa del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, Ignasi Giménez, ha confiado en que la propuesta que se planteará a los sindicatos el 19 de febrero suponga un "punto de inflexión" para llegar a un acuerdo. Esta propuesta, que Educación prevé presentar en la reunión de la Mesa Sectorial prevista para el 19 de febrero, incluye un incremento del complemento específico, aunque no ha concretado de cuánto. Giménez ha reconocido que esta subida no permitirá resolver una situación que "no se ha tocado en 20 años", pero ha defendido que sí que supone un primer paso. Además, ha afirmado que la conselleria está determinada a seguir reforzando la inclusiva, pero ha insistido que para poder llevar todo eso adelante hace falta que se aprueben los presupuestos.