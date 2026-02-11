Piden 16 años de prisión al acusado de violar, agredir y amenazar a su expareja en Lleida en el 2023

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha celebrado este miércoles el juicio contra un hombre acusado de violación, agresiones físicas y amenazas de muerte contra su expareja durante los hechos ocurridos en julio del 2023. La Fiscalía ha solicitado una condena de 16 años de prisión por estos delitos, mientras que la defensa pide la absolución total del procesado.

Durante la vista oral, la mujer ha declarado que el acusado la amenazó de muerte delante de sus dos hijos y, posteriormente, la forzó a mantener relaciones sexuales en el bar que regentaban conjuntamente. A pesar de los graves hechos denunciados, la víctima ha manifestado que "le perdono todo porque iba bebido y estaba descontrolado. No quiero que vaya a la prisión y sólo quiero que se mantenga alejado como hasta ahora y pueda vivir tranquila".

Por su parte, el procesado ha negado categóricamente las acusaciones y ha afirmado que las relaciones sexuales fueron consentidas en todo momento. Además, ha presentado una versión completamente opuesta de los hechos, asegurando que "era ella quien me levantaba la mano, bebía a menudo y me agredía cada día".

La Fiscalía mantiene la solicitud de 16 años de prisión por delitos de violencia de género, agresión sexual y amenazas graves. La defensa, en cambio, argumenta la inexistencia de los hechos delictivos y reclama la absolución completa de su cliente. Ahora habrá que esperar la sentencia que dicte el tribunal después de evaluar todas las pruebas presentadas durante el juicio.