Acusan a un presunto violador pese al perdón de la víctima en el juicio

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

"Se lo perdono todo porque iba bebido y estaba descontrolado. No quiero que vaya a prisión y solo quiero que se mantenga alejado como hasta ahora y pueda vivir tranquila". Estas son las últimas palabras que dijo ayer ante la Audiencia de Lleida una mujer que el año 2023 denunció a su expareja y padre de sus dos hijos por haberla violado, maltratado y amenazado de muerte en el bar que regentaba en la capital del Segrià. Pese al perdón, la Fiscalía mantuvo la petición de 16 años de prisión y otros diez de libertad vigilada para el acusado, aunque retiró la responsabilidad civil (indemnización para la víctima), que había cuantificado en 10.000 euros, por los daños morales ocasionados. En cambio, el acusado negó que forzara a su expareja, argumentó que la relación fue consentida —aunque admitió que sabía que se encontraba en estado ebrio— y dijo que era él que sufría malos tratos por parte de la que había sido su pareja durante 13 años.

En el bar que regentaba

Los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2023. La mujer, que declaró protegida por una mampara, explicó que a finales de junio habían dejado la relación pero que todavía mantenían contacto porque el bar que regentaba estaba a nombre de su expareja. Ese día el local estaba cerrado al público. Afirmó que había bebido y llegó el hombre. “Me lanzó a la cama que había en un cuarto, se puso encima de mí, intenté echarlo, pero no paró y me penetró”, aseguró. Al día siguiente, afirmó que le pidió perdón a través de un mensaje. Dos días después lo denunció. También se visionó la declaración que hicieron los hijos de la pareja. Ambos admitieron que el hombre le dijo a su madre que “si le encerraban en prisión, la mataría”.

Por su parte, los forenses corroboraron el informe sobre las lesiones que presentaba en brazos y piernas la víctima. Los psicólogos del departamento de Justicia explicaron que el acusado tiene un perfil “impetuoso, reactivo, egocéntrio y con un relato exculpatorio de no asumir responsabilidad”. En relación a la mujer, estos peritos dijeron que “se mostró muy afectada y no lo culpaba de todo a él, aunque podía estar condicionada por el miedo”.