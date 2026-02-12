La Paeria paga 14.189 € a una mujer que cayó por un socavón en la acera

El ayuntamiento ha indemnizado con 14.189,98 euros a una mujer por las lesiones que sufrió por una caída en la acera del número 29 de la calle Comtes d'Urgell, después de que los técnicos corroboraran que fue por el mal estado del pavimento. La mujer se accidentó el 1 de diciembre de 2023 y presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial al ayuntamiento, que ordenó a los técnicos de servicios urbanos inspeccionar el área de la caída, muy próxima a la intersección con Príncep de Viana. Los técnicos reconocieron que “en la zona de la caída el hormigón se ha desgastado, creando un pequeño socavón que mide 30 centímetros de ancho y 40 de largo”. A raíz de su informe, la Paeria admitió a trámite la reclamación de la mujer.

Tras ello, la compañía aseguradora Axa Assegurances Generals SA hizo un informe en junio de 2024 en el que rechazó que hubiera una relación de causalidad de los daños que sufrió la mujer con el socavón. “Las fotografías dan fe del estado, pero no que fueran la causa de la caída”, señala el informe, que añade que “el desperfecto era mínimo, y visible, tampoco había ningún obstaculo que hubiera impedido verlo, además que había la amplitud suficiente en la acera para evadirlo”. Por ello, consideró el incidente “un hecho fortuito derivado de aquellos riesgos generales que la vida nos obliga a soportar en los diferentes ámbitos y actividades cotidianas” y rechazó indemnizar a la mujer.

Seis meses después, la Paeria informó a la denunciante del resultado del informe y esta presentó alegaciones con nueva documentación que hacen cambiar por completo el criterio de la empresa aseguradora. La clave de este cambio de opinión se debe a que “según el informe del técnico municipal, la caída fue a consecuencia del desnivel del pavimento de la acera”, por lo que accedió indemnizarla.

La aseguradora estimó que la suma de la compensación teniendo en cuenta los daños y los días de baja de la mujer era de 28.379,97 euros. Pero la redujo a la mitad, 14.189,98, al haber una concurrencia de responsabilidad, ya que “se puede confirmar que había luz natural ya que la caída ocurrió por la mañana”, por lo que podría haber esquivado el socavón.