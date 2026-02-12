Varios AVE anulados y el Avant de las 7.05 a mitad de capacidad por un paro minoritario

Los usuarios de la alta velocidad volvieron a vivir ayer una nueva jornada desesperante con retrasos, cancelaciones y con el Avant de primera hora a Barcelona a la mitad de su capacidad, obligando a varios pasajeros hacer el trayecto de pie. Estas fueron las principales incidencias de la huelga de maquinistas convocada por los sindicatos minoritarios (CGT, Sindicat Ferroviari y Alternativa Ferroviaria), que mantuvieron el paro tanto ayer como el martes pese a que el Gobierno central y los sindicatos mayoritarios (Semaf, UGT y CCOO) llegaron a un acuerdo el lunes.

La primera sorpresa desagradable se la llevaron los viajeros que esperaban el Avant de las 7.05 para ir a Barcelona cuando vieron que, en vez de ser dos convoyes enganchados, solo había uno, lo que comportó que muchos viajeros no tuvieran asiento y tuvieran que estar de pie. Según informó la plataforma Usuaris Avant de Catalunya, en un principio Renfe informó a los afectados que en Tarragona repartirían los viajeros entre este convoy y el Avant que venía de Tortosa. Sin embargo, al final muchos usuarios no pudieron sentarse en todo el viaje. “Sin comentarios”, publicó la plataforma en redes sociales adjuntando una imagen de gente de pie o tumbada en los pasillos. Por su parte, Renfe atribuyó la incidencia a “temas operativos” y a que “pese al seguimiento reducido de las huelgas, se están produciendo alteraciones y cancelaciones de servicios”.

Pero los Avant no fueron los únicos afectados, ya que varios AVE con parada en Lleida sufrieron importantes demoras, como por ejemplo el que iba a salir a las 11.53 hacia Barcelona, que llegó pasadas las 13.00 horas, y cancelaciones, como el de las 13.02 hacia Madrid o el de las 13.19 a Sants. Incidencias y cancelaciones que se fueron sucediendo el resto de la jornada. Hoy no hay paros convocados.

A su vez, Junts informó ayer que ha conseguido “que Renfe rectifique y que los usuarios de Avant puedan volver a acumular puntos de fidelización con el nuevo abono, Pase Via”. El diputado por Lleida en el Congreso, Isidre Gavín, señaló que Renfe confirmó ayer su reactivación. “No tenía sentido penalizar a usuarios recurrentes”, añadió.

Retrasos de hasta media hora en la mayoría de líneas de Rodalies

Los trenes de Rodalies circularon con demoras generalizadas en la mayoría de zonas de Catalunya por la huelga de los sindicatos minoritarios. Sin embargo, en las líneas de Lleida como la RL3 y la RL4 lo hicieron con normalidad por la mañana o, como mucho, con un retraso de cinco minutos. Sin embargo, había menos pasajeros de lo habitual, ya que muchos renunciaron a tentar a la suerte y optaron por el autobús para evitar llegar tarde un día más a su destino, informa Laia Pedrós. No obstante, por la tarde la situación empeoró y Rodalies informó que la mayoría de las líneas, entre ellas la R13 y la R14, que unen Lleida con la costa, sufrían retrasos de media hora por una incidencia técnica.