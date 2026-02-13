Convocan el concurso arquitectónico para transformar la vieja estación de autobuses de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El viejo apeadero de buses de la calle Saracibar de Lleida está más cerca de tener una nueva vida. El 25 de febrero se aprobará la convocatoria del concurso arquitectónico para rehabilitar y dar nuevos usos a este gran equipamiento público de 5.400 metros cuadrados, en el que dejarán de entrar y salir buses a partir de este primer trimestre del año, cuando se prevé inaugurar la nueva estación junto a la de trenes.

Los participantes del concurso tendrán 90 días para hacer llegar su propuesta, que deberá salir de las 61 ideas planteadas por 291 vecinos en un proceso participativo. “Tiene que revolucionar el sector del Centro Histórico, el Eix Comercial y el barrio de Instituts-Sant Ignasi, queremos que genere una nueva centralidad”, ha afirmado este viernes por la mañana el alcalde, Fèlix Larrosa. Según ha explicado, un jurado “profesional, transparente e independiente” evaluará las propuestas y designará unas finalistas que se expondrán públicamente para que la ciudadanía pueda manifestar su opinión antes de que el jurado emita su resolución, que será vinculante. El ganador del concurso redactará el proyecto para su posterior ejecución.