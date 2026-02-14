Ramon Molins, actor y director de Zum-Zum Teatre: “Incluso avisando, la gente sigue haciendo ruido”
Ramon Molins, actor y director de Zum-Zum Teatre, alerta que estas conductas están tan normalizadas que, en funciones con público escolar, “son los profesores los que miran constantemente el móvil, dando un ejemplo pésimo a los alumnos.” “Incluso instando a apagar los dispositivos antes de empezar la obra, siempre suena alguno o alguien lo coge”, añade.
Jordi Armengol, músico: “El público ya no se toma seriamente las normas”
El músico Jordi Armengol vivió la función en la Llotja desde una doble posición: como espectador y como profesional. “Desde el escenario llega todo, incluso lo que el espectador cree insignificante,” afirma.