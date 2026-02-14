Rechazo vecinal al alojamiento para personas ‘sin hogar’ en las Josefinas de la calle Acadèmia: “Ya tenemos bastante violencia e inseguridad en el barrio”

El alojamiento para 25 personas 'sin hogar' en el 'hub' cívico que la Paeria de Lleida proyecta en el antiguo convento de las Josefinas, en la calle Acadèmia, genera rechazo entre los vecinos de Instituts-Sant Ignasi y Templers-Escorxador. Así quedó patente ayer en la reunión que organizó el consejo de la zona que engloba estos dos barrios, a la que asistieron alrededor de 120 personas.

El representante del consejo, Miquel Barniol, recordó que en su momento ya propusieron que el equipamiento acogiera una residencia para personas mayores, un CAP, un centro de día, un espacio de ocio, un comedor sénior, una sala polivalente o un casal cívico y remarcó que en la zona ya tienen sede muchas entidades sociales y hay también pisos tutelados. El portavoz de la entidad vecinal de Templers-Escorxador apostó por un centro de día y un espacio para mujeres víctimas de violencia de género.

Un vecino manifestó que el equipamiento comportará “conflictos constantes, degradación e inseguridad” y añadió que debería estar “fuera del centro de la ciudad”. “Ya tenemos bastante violencia e inseguridad, que busquen otro emplazamiento”, señaló, opinión que generó aplausos entre los asistentes.

Otro vecino apuntó que quizás la solución sería “hacer un sorteo entre todos los barrios y al que le toque, que apechugue”. Otro más habló de la necesidad de disponer de una ‘llar’ de jubilados y dijo que “habría que arreglar primero a los de casa y se está arreglando primero a los nouvinguts”.

El teniente de alcalde responsable del área de Acción e Innovación Social, Carlos Enjuanes, destacó que prevén rehabilitar el edificio de las Josefinas, “que está a punto de caer”, dijo que hubo un taller participativo sobre sus usos y subrayó que el espacio residencial será para “personas en proceso de autonomía, no para sin techo”.

Por su parte, el rector de la parroquia de Santa Maria de Gardeny y representante de Arrels apeló a la “solidaridad” y consideró que “en el barrio cabe todo”, a lo que Barniol respondió que “nuestro barrio no puede hacer más”. El jefe de la oposición, Xavi Palau, propuso paralizar el proyecto “para que todo el mundo opine”.