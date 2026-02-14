Los vecinos proponen nuevos usos para revitalizar la antigua estación de buses de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

En Lleida se han recogido varias propuestas vecinales para definir el futuro uso de la antigua estación de buses, un espacio emblemático situado en el centro de la ciudad que hace tiempo que está en desuso. Les aportaciones se han estructurado en cuatro grandes ejes: educativo y sociocultural, deportivo y de ocio, comercial, y sanitario y de servicios.

En el ámbito educativo y sociocultural, se plantea ampliar la biblioteca pública con nuevas salas de estudio y un centro cívico, así como crear una Casa de la Cultura Popular con almacén y sala polivalente para entidades. También se propone habilitar un espacio de encuentro intergeneracional y áreas para actividades culturales, talleres y juegos tradicionales.

Con respecto al eje deportivo y de ocio, las propuestas incluyen pistas de baloncesto, voleibol, hockey y patinaje, piscinas cubiertas y climatizadas, espacios polideportivos con salas multiusos y rocódromo, así como pistas cubiertas para escalada o atletismo.

En el ámbito comercial, se propone impulsar un mercado de proximidad vinculado al Horta de Lleida con espacios de restauración y degustación de productos locales. Otras ideas apuntan a la creación de un espacio gastronómico con actividades educativas y culturales, zonas de coworking y emprendeduría social, o áreas de ocio con terrazas y refugios climáticos.

Finalmente, dentro del eje sanitario y de servicios, se plantea habilitar un parking público con tarifas asequibles, un centro integrado con servicios sociales y una CAP básico, un equipamiento multifuncional comunitario o bien un centro de día municipal.