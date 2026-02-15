Alfons Segarra, gerente del hospital Arnau i de GSS: «La infrafinanciación de Lleida se va corrigiendo poco a poco»

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Alfons Segarra, nefrólogo de Barcelona, llegó hace nueve años al hospital Arnau de Vilanova y en 2022 fue nombrado su gerente, así como de la empresa pública que gestiona el Santa Maria, GSS. Ahora, cuatro años después, deja el cargo y hace balance de una etapa en la que celebra la unificación de los servicios, el aumento de gasto para personal o el estreno del edificio de consultas. Subraya el “compromiso y calidad” de los profesionales de Lleida a pesar de la “infrafinanciación histórica”, que asegura que ya se está revirtiendo.

Deja la gerencia de los hospitales Arnau y Santa Maria después de cuatro años. ¿Cómo han cambiado desde entonces?

Siempre hemos entendido que tienen que trabajar juntos. Veníamos de un modelo con una duplicidad de servicios y hicimos un plan para juntarlos. Pertenecen a empresas públicas diferentes (ICS y GSS), con contratos y convenios diferentes. Pese a estas dificultades, teníamos que ordenar la asistencia, espacios y profesionales, pensando en las personas.

¿Ha funcionado?

Ha sido un éxito. Las personas ya no se tienen que adaptar al sistema, sino que nos organizamos para dar el mejor servicio posible. El nuevo edificio de consultas externas es un buen exponente. El Arnau también tiene que dar servicio a los hospitales de montaña, para tener allí el mismo nivel de calidad asistencial. Hemos crecido mucho en personal, lo que ha llevado a un aumento de 80 millones anuales de gasto desde 2022.

¿En qué se está trabajando ahora?

Hemos renovado las Urgencias de Salud Mental del Santa Maria y estamos a punto de recuperar el edificio del viejo CAP para poner consultas. En el Arnau, están en marcha el bloque quirúrgico y la reforma del bloque obstétrico, para dotarlo de dignidad. Después del verano quedará lista una unidad no definitiva que dará calidad asistencial y espacios de intimidad muy superiores a los anteriores.

¿Qué queda por hacer?

Hay dos proyectos muy importantes a corto plazo: la helisuperficie en la cubierta del Arnau y la renovación de la unidad de endoscopias digestivas. Hay un plan director con unas actuaciones consensuadas que se tienen que desarrollar a medida que haya presupùesto.

¿Cúal es la inversión necesaria?

En su momento, en Girona y Tarragona se optó por hacer nuevos hospitales, pero en Lleida se decidió que no. Teníamos que diseñar uno nuevo dentro del recinto del Arnau. Para ejecutarlo, se ha estimado un coste de unos 250 millones en 10-12 años, unos 20 millones al año.

¿Están comprometidos?

Supongo que cuando haya presupuestos generales del Estado se considerará, porque el plan director está totalmente aprobado por todos los estamentos. Esto no me preocupa.

Hace meses explicó que uno de los planes era ampliar las Urgencias del Arnau.

Es uno de los objetivos. El personal hace una labor excelente, pero el espacio ha quedado pequeño. En la planta baja está prevista una ampliación de boxes, estamos preparados para recibir la inversión y hacerlo. El plan también contempla que todas las Urgencias deben ir juntas, reuniendo en el Arnau las de Salud Mental. Es muy importante separar las de adultos de las pediátricas.

El aire acondicionado también ha quedado obsoleto.

Es un sistema antiguo que se vuelve insuficiente en el clima actual de Lleida, por lo que se tiene que renovar. Mientras no podemos renovar las plantas, estamos haciendo un plan intermedio con estructuras verticales para asegurar la temperatura que debemos garantizar. Intentaremos llegar a tiempo para que una parte ya esté hecha el próximo verano.

¿Qué otras carencias identifica?

Todos los medios se han hecho eco de la necesidad de incrementar la cobertura de los ictus. Podemos ir a buscar a profesionales aquí y allá, pero a veces hay un techo. Hacer llegar profesionales muy especializados a todos los hospitales supera la capacidad de gestión de cualquier equipo. A nosotros nos parece que en Lleida no tenemos suficiente con una atención de 8 a 14 horas, estamos en buscar las maneras para ampliar la cobertura. Es un tema de planificación sanitaria, lo debe orquestar y decidir el departamento de Salud.

En la zona del Arnau también hay problemas de movilidad, cuesta mucho aparcar.

Sí, es insuficiente. Tenemos pedida y convocada una mesa de movilidad con el ayuntamiento. Entre otras cosas, les hemos pedido una parada de autobús delante de la entrada del edificio de consultas, y nos han dicho que tienen considerado hacerlo. También les hemos planteado que aquí las personas no vienen en metro, tienen que tener un lugar para aparcar. En Arquitecte Gomà y en la esquina de la avenida de Pinyana hay terrenos disponibles.

Queda trabajo por hacer. ¿Qué balance hace tras el final de su etapa en Lleida?

Lleida ha tenido siempre una infrafinanciación crónica, hay un ‘gap’ importante entre la actividad que se tiene que hacer y aquella que recibe el presupuesto. Pero se va corrigiendo poco a poco, y creo que vamos en el buen camino de acabarlo de corregir del todo. Me voy muy contento de mi etapa aquí.