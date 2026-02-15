La Paeria analiza opciones para sacar coches de Príncep de Viana por la estación de buses

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La Paeria está estudiando cómo reducir la circulación de vehículos por Príncep de Viana, una de las calles más concurridas de la ciudad, ante la inminente puesta en marcha de la nueva estación de autobuses, ya que tiene la entrada y salida de autocares por este vial. El alcalde, Fèlix Larrosa, indicó que llevan tiempo analizando la movilidad de esa zona y dijo que "está todo previsto, pero estamos adoptando propuestas para aligerar el tráfico en Príncep de Viana, una de las vías principales, por ejemplo estimulando otros corredores alternativos”, aunque no concretó cuales.

Remarcó que “cuando se aprobó poner en marcha la estación de autobuses, se incorporó un plan de movilidad específico con una serie de recomendaciones” y añadió que “cuando entramos en el gobierno, hicimos una jornada y de ahí salieron propuestas y sugerencias que se han adaptado al proyecto”. “Se están haciendo pruebas, y el impacto sobre la vía pública es como el que tenemos en el apeadero de Saracíbar”, aseguró.

No obstante, reconoció que la estación “tendrá otro tipo de configuración, por lo que estaremos muy atentos”. “Todavía tenemos que acabar de ordenar el sistema de desencochamiento de taxis, estamos trabajando con ellos. El punto más determinante es la movilidad alrededor del taxi. El resto está todo preparado: hay unas parrillas pintadas en el suelo donde no se puede parar y una nueva alineación semafórica que permitirá las entradas y salidas de buses”, explicó.

Señaló que “también tenemos que pensar que las rotondas, especialmente la que comunica el puente con Príncep de Viana, deben hacer de rótula para el giro de los autobuses”. Además, apuntó que “para coger un tren o un autobús no será necesario llegar a Príncep de Viana, sino que se puede llegar por Roger de Llúria y cruzar la pasarela. La estación acabará teniendo dos caras y, adicionalmente, la entrada por Comtes d’Urgell.”