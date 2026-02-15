Más de 209.000 catalanes en lista para ser operados y la espera media es de 142 días

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La lista de espera para intervenciones quirúrgicas en un hospital del sistema público de Catalunya supera los cuatro meses y medio, según cifras del Servei Català de la Salud. Con datos de diciembre de 2025, eran 142 días (en diciembre de 2024 eran 143) y había 209.986 personas pendientes de una operación, lo que supone un aumento interanual del 0,7% y el número más elevado desde 2017. Si se suman las que esperan para someterse a una prueba diagnóstica o para una consulta al especialista (ver desglose), el total alcanza las 914.769, la segunda cifra más alta en un final de año desde que Salud ofrece datos, en 2016.

La cirurgía de raquis (columna vertebral) encabeza el ranking de pacientes, con 3.725 y una espera media de 242 días, dos más que para las operaciones hematológicas, aunque en ese caso solo hay 335 personas en cola. Otras intervenciones que rondan el medio año son las de mama (excepto en el caso de tumores malignos) con 231 , obesidad mórbida (198), rinoplastia (174) y juanetes (169).

Las intervenciones de cataratas son las que tienen una mayor lista, con 22.725 pacientes y una demora media de 76 días (el tiempo máximo establecido en este caso es de 180). El segundo lugar lo ocupan las excisiones de lesiones cutáneas, con 10.781 personas que esperan 134 días. Las operaciones de hernias inguinales (162 días), umbilicales (164) y las extracciones quirúrgicas de dientes (157) son las siguientes con más tiempo de espera.

En cuanto a intervenciones quirúrgicas oncológicas, había 2.429 personas y ninguna especialidad superaba el tiempo garantizado de 45 días como máximo. La neoplasia maligna de vejiga es la que tenía las pacientes en lista, 651, y una espera de 26 días. Para las operaciones de cáncer de piel había 416 y una demora de 20 días y para el de mama, 355 y 16, respectivamente.

Tramatología, la especialidad con más pacientes en espera de visita

En diciembre del año pasado, 509.602 catalanes esperaban una consulta al especialista (1,8% menos) con una demora media de 120 días, diez más que en diciembre de 2024. Es la segunda cifra más elevadas, solo por debajo de los 144 días de 2020, en plena Covid. Por especialidad, traumatología es la más tensionada, con 93.072 y una demora media de 188 días, seguida de urología (167 días), otorrinolaringología (143) y alergia (106). Asimismo, a final de año había 195.181 personas en espera de una prueba diagnóstica, un 2,5% menos que un año atrás. La resonancia magnética es la que acumula más pacientes, 42.300, con una media de espera de 66 días. Le sigue el TAC, con 31.129 personas y 54 días, y el tercer lugar, a mucha distancia, lo ocupan las ecocardiografías, con 19.060 y 85.