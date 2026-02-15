Vecinos denuncian falta de alumbrado público en el lateral de la calle Bruc de Lleida

El lateral de la calle Bruc, en la que no hay farolas. - S.E.

Vecinos de la calle Bruc de Cappont denuncian que a la altura del número 8, donde la vía de bifurca en un callejón, no hay suficiente alumbrado público y eso provoca sensación de inseguridad. Detallan que solo hay dos farolas en un extremo de esta vía lateral, de manera que el resto de la zona está completamente “a oscuras”.

Explican que no hay luz justo en el acceso al parking subterráneo del edificio del número 8, situación que causa que sientan temor. “A mí me da miedo ir a dejar el coche”, señala una vecina. De hecho, asegura que ya han sufrido dos robos en el aparcamiento en tres o cuatro meses y añaden que el pasado verano personas sin techo dormían en este acceso.

Los vecinos explican que han instalado doble puerta en la zona de trasteros para evitar más robos y sensores luminosos que se encienden cuando llegan al parking, pero reclaman un refuerzo del alumbrado público. Afirman que han comunicado esta situación al concejal de barrio y añaden que ha dado curso a su petición, aunque por el momento siguen con falta de iluminación.