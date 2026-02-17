Les plazas de garaje de Lleida son las cuartas más baratas en toda España

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El precio medio de una plaza de garaje en Lleida ciudad fue de 10.839 euros en el 2025, un 0,5% menos que el año anterior, según el último estudio de Fotocasa . Lleida registró el cuarto precio más bajo entre las capitales españolas, sólo detrás de Ávila (7.224 euros), Castellón (8.293 euros) y Murcia (9.354 euros).

Asimismo, el estudio indica que Alcarràs es la novena ciudad catalana que experimentó el descenso interanual más importante en el precio de los parkings, del 11,3%. Este municipio se convierte, así, en la ciudad con los garajes más económicos, con una media de 4.395 euros.

El informe también identifica una bajada del 9,5% en Mollerussa (8.317 euros), del 8,5% en Tàrrega (7.021 euros) y del 1,9% en Albatàrrec (5.838 euros). En Almacelles el precio medio de una plaza de garaje en el 2025 fue de 6.419 euros.