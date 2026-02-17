PRECIOS
Les plazas de garaje de Lleida son las cuartas más baratas en toda España
Su precio baja un 0,5%, según Fotocasa
El precio medio de una plaza de garaje en Lleida ciudad fue de 10.839 euros en el 2025, un 0,5% menos que el año anterior, según el último estudio de Fotocasa. Lleida registró el cuarto precio más bajo entre las capitales españolas, sólo detrás de Ávila (7.224 euros), Castellón (8.293 euros) y Murcia (9.354 euros).
Asimismo, el estudio indica que Alcarràs es la novena ciudad catalana que experimentó el descenso interanual más importante en el precio de los parkings, del 11,3%. Este municipio se convierte, así, en la ciudad con los garajes más económicos, con una media de 4.395 euros.
El informe también identifica una bajada del 9,5% en Mollerussa (8.317 euros), del 8,5% en Tàrrega (7.021 euros) y del 1,9% en Albatàrrec (5.838 euros). En Almacelles el precio medio de una plaza de garaje en el 2025 fue de 6.419 euros.