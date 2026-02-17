Lleida estrena su primera línea nocturna de bus urbano

Lleida estrenará el sábado la primera línea de autobús urbano nocturna, la N1.Mangraners-Secà-Balàfia, que recorrerá toda la ciudad a partir de las 22.50 horas y durante toda la madrugada, con una frecuencia de paso de treinta minutos. Funcionará todos los sábados y durante a las fiestas de la ciudad y el Aplec del Caragol y será el primer bus en incorporar un sistema de grabación, para garantizar la seguridad del conductor y saber en todo momento qué ocurre en el vehículo, indicó este martes el alcalde, Fèlix Larrosa.

La Paeria ya puso en marcha un bus nocturno durante las fiestas de forma piloto en 2024 y en 2025, en el marco de la campaña 1.000 Ulls, y tuvo buena acogida. El año pasado fue utilizado por 4.700 personas, 1.963 más que el anterior.

La teniente de alcalde de Movilidad, Cristina Morón, afirmó que la línea dará servicio a las personas que desplacen por la noche por ocio, pero también por trabajo. Larrosa, por su parte, destacó que supondrá "más tranquilidad para las familias" de los jóvenes que salen las noches de los sábados.

Morón añadió que esta nueva línea forma parte de las mejoras solicitadas a la concesionaria Moventis en la prolongación del contrato. Además, citó como otras mejoras previstas, el refuerzo de las líneas de La Bordeta y Balàfia los fines de semana, así como las que dan servicio a la Caparrella y el tanatorio, además de ampliar el recorrido de la del Secà hasta las instalaciones del AEM y nuevas paradas en Fleming y frente a consultas externas del Arnau de Vilanova.