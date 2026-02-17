Otra escuela de Lleida anula excursiones en apoyo a las reivindicaciones docentes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El consejo escolar del colegio Joc de la Bola acordó ayer suspender las salidas y actividades fuera del recinto como muestra de apoyo a las reivindicaciones de los docentes "contra la precariedad del sistema educativo público que afecta a la comunidad educativa". La primera de ellas, la visita prevista hoy mismo a Animac. Se trata del segundo centro en tomar esta medida de protesta, después de que el Santa Maria de Gardeny anulara las colonias.

El centro argumenta que esta decisión ha sido tomada “por coherencia con las movilizaciones convocadas y con la voluntad de visibilizar la necesidad de mejorar las condiciones de la escuela pública, que repercute directamente en la calidad de la educación que reciben los niños”. Considera que anular la visita a Animac, “así como la voluntad de hacer visibles las sillas vacías, es una manera de poner de manifiesto el malestar existente”.

La escuela reemprenderá las salidas programadas, “que forman parte de la identidad y del proyecto educativo” del centro, en cuanto se llegue a un acuerdo con Educación.