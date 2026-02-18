Bus nocturno N1 de Lleida: como llegar a Biloba, mapa y horarios de la nueva línea

Publicado por JOSEP RIBA SALVANY PERIODISTA LÉRIDA Creado: Actualizado:

Lleida estrena el sábado la primera línea de autobús urbano nocturna, la N1 Mangraners-Secà-Balàfia, que permitirá desplazarse por toda la ciudad durante la madrugada. El servicio empezará a las 22.50 horas desde la plaza Ricard Viñes y mantendrá una frecuencia de paso de treinta minutos todos los sábados, durante las fiestas de la ciudad y el Aplec del Caragol.

El alcalde Fèlix Larrosa anunció el martes que este bus será el primero a incorporar un sistema de videovigilancia para garantizar la seguridad del conductor y permitir saber en todo momento qué sucede al vehículo. El recorrido, muy similar al de la línea 7 diurna entre el Secà y Mangraners, ofrecerá una alternativa de transporte público para los asistentes a locales de ocio nocturno situados en la periferia urbana.

Para los usuarios habituales de la discoteca Biloba, las paradas más próximas del bus nocturno son las del Cementerio y Mercanova, ubicadas a escasos 9 y 10 minutos andando del establecimiento, respectivamente. Desde Mercanova, el trayecto continúa hacia Mangraners para después devolver en dirección Bordeta, Cappont y el centro de Lleida. Si se sube a la parada del Cementerio en sentido Bordeta, se ahorra pasar por el barrio de los Mangraners.

El tiempo andando entre Biloba y Mercanova o el Cementerio es de sólo 9 y 11 minutos respectivamente.SEGRE

La Paeria ya puso en funcionamiento un bus nocturno durante las fiestas de manera piloto en el 2024 y en el 2025, en el marco de la campaña 1.000 Ojos, con una respuesta muy positiva por parte de la ciudadanía. El año pasado fue utilizado por 4.700 personas, cifra que representa a 1.963 usuarios más que la edición anterior, consolidando la demanda de este tipo de servicio.

Horarios de la nueva línea

Línea N1 Mangraners - Secano - BalàfiaAyuntamiento de Lleida

Junts reclama cumplimiento de la licencia de Biloba

El grupo municipal de Junts exigió martes en el gobierno municipal que haga cumplir la obligación de la discoteca Biloba de disponer de un servicio de bus propio que conecte el establecimiento con diferentes puntos de la ciudad durante su horario de apertura, tal como especifica la licencia municipal concedida en el 2016 y una resolución del 2021.

Según el grupo, actualmente se tramita un expediente por incumplimiento de las condiciones de la licencia por esta cuestión, pero afirmaron que no les consta ninguna actuación posterior "que permita conocer el resultado". Lamentaron que la ausencia de este servicio "provoca que la gente se desplace andando por una zona muy peligrosa, situación agravada por la dificultad en poder acceder a un taxi cerca de la discoteca en algunas horas."