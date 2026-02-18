Lleida estrena una línea de autobús nocturna que circulará los sábados y durante las fiestas

Publicado por S.ESPIN Creado: Actualizado:

Lleida estrenará el sábado la primera línea de autobús urbano nocturna, la N1 Mangraners-Secà-Balàfia, que recorrerá toda la ciudad a partir de las 22.50 horas desde la plaza Ricard Viñes y durante toda la madrugada, con una frecuencia de paso de treinta minutos. Funcionará todos los sábados y durante las fiestas de la ciudad y el Aplec del Caragol y será el primer bus en incorporar un sistema de videovigilancia, para garantizar la seguridad del conductor y saber en todo momento qué ocurre en el vehículo, indicó ayer el alcalde, Fèlix Larrosa.

La Paeria ya puso en marcha un bus nocturno, muy reivindicado, durante las fiestas de forma piloto en 2024 y en 2025, en el marco de la campaña 1.000 Ulls, y tuvo buena acogida. El año pasado fue utilizado por 4.700 personas, 1.963 más que el anterior.

La teniente de alcalde de Movilidad, Cristina Morón, afirmó que la línia dará servicio a las personas que se desplacen por la noche por ocio, pero también por trabajo. Larrosa, por su parte, destacó que supondrá “más tranquilidad para las familias” de los jóvenes que salen las noches de los sábados.

Morón añadió que esta nueva línea forma parte de las mejoras solicitadas a la concesionaria Moventis para la prolongación del contrato y del proceso de redefinición de la red de bus. Además, citó como otras mejoras previstas el refuerzo de las líneas de La Bordeta y Balàfia los fines de semana, así como las que dan servicio a la Caparrella y el tanatorio. También se ampliará el recorrido de la del Secà de Sant Pere hasta las instalaciones del AEM y habrá nuevas paradas en Fleming y frente al nuevo edificio de consultas externas del Arnau de Vilanova, además de nuevas marquesinas y plataformas en las paradas y actuaciones en el carril bus.

Asimismo, el alcalde aseguró que esta línea no sustituirá a la que deben poner en marcha los “complejos de ocio que tienen vinculada su licencia a la movilidad” (ver desglose).

Junts pregunta por el bus que debe ofrecer Biloba

El grupo municipal de Junts reclamó ayer al gobierno de la Paeria que haga cumplir la obligación de la discoteca Biloba de disponer de un servicio de bus que conecte el establecimiento con diferentes puntos de la ciudad durante su horario de apertura, tal como indica la licencia municipal concedida en 2016 y en una resolución de 2021.El grupo afirmó que actualmente está en trámite un expediente por incumplimiento de las condiciones de la licencia por este motivo y añadió que no le consta ninguna actuación posterior “que permita conocer el resultado”. Lamentó que la falta de este servicio “provoca que la gente se desplace andando por una zona muy peligrosa, situación agravada por la dificultad de poder acceder a un taxi cerca de la discoteca en algunas horas”. Por ello, pregunta al gobierno por el estado del expediente y por qué requerimientos se han hecho al titular del establecimiento para que dé cumplimiento a las condiciones de la licencia. La portavoz de Junts, Violant Cervera, pregunta también cómo se prevé compatibilizar este “transporte obligatorio” con la línea de bus nocturna.