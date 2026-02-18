El septiembre del 2024 una imagen publicada en el periódico SEGRE generó una gran repercusión : se veían tres chicas jóvenes andando de noche por la acera de la carretera LL-11, cerca de la rotonda del cementerio de Lleida, seguidas por una pareja de chicos. Todos ellos volvían de la discoteca Biloba, el mayor espacio de ocio nocturno de la capital del Segrià, situado a unos tres kilómetros del centro urbano.

Aunque la fotografía estaba tomada en una zona industrial, alejada de la ciudad y sin mucho tráfico a aquellas horas, el peligro radica precisamente en la ubicación y en el desplazamiento a pie de los jóvenes al volver de fiesta. El grupo municipal de Junts por Lleida denunció esta situación y reclamó un servicio de bus que conecte la discoteca con diferentes puntos de la ciudad, operativo durante los horarios de abertura del establecimiento, tal como estipula la licencia municipal concedida en el 2016.

Este febrero del 2026, Lleida estrena la primera línea de autobús urbano nocturna , la N1 Mangraners-Secà-Balàfia, que recorrerá toda la ciudad a partir de las 22.50 horas desde la plaza Ricard Viñes y durante toda la madrugada, con una frecuencia de paso de treinta minutos. Pero no pasará por Biloba.

Funcionará todos los sábados y durante las fiestas de la ciudad y el Aple y será el primer bus a incorporar un sistema de videovigilancia, para garantizar la seguridad del conductor y saber en todo momento qué pasa al vehículo.

A pesar del estreno, la reivindicación de Junts por Lleida sigue en pie. Por eso pide a la Paeria que haga cumplir la obligación de la discoteca Biloba de disponer de un servicio de bus que conecte el establecimiento con diferentes puntos de la ciudad durante su horario de apertura.

Sin embargo, y volviendo al tema de la seguridad, ¿es posible llegar a pie hasta la discoteca Biloba de manera segura? Analicémoslo.

Les rutas para llegar andando

Hay dos rutas principales para acceder a pie desde Lleida ciudad: la del norte, que pasa por el puente de Pardinyes, y la del sur, por la calle Palauet del barrio de la Bordeta. En ambos casos, los recorridos disponen de aceras en todo el trayecto, cosa que los hace aptos para los peatones. No obstante, hay que tener en cuenta que los caminantes tendrán que atravesar varias zonas industriales y poco transitadas, que a ciertas horas de la noche pueden resultar inhóspitas y generar cierta inquietud.

Los riesgos de volver por la LL-11

El problema surge cuando, al volver de la discoteca, algunos jóvenes optan por hacerlo caminando por la acera de la carretera LL-11. Si bien es cierto que esta vía dispone de acera en algunos tramos, como delante de la misma Biloba y hasta a la altura de los concesionarios de vehículos, en ciertos puntos la acera desaparece repentinamente. A partir de aquí, seguir caminando por el arcén supone infringir las normas de circulación, explícitamente señaladas, además de exponerse a un riesgo considerable teniendo en cuenta el tráfico de la carretera.

Todavía más peligroso resulta el hecho de cruzar la LL-11, saltar la mediana de hormigón y seguir andando por el otro arcén en dirección a Lleida. Esta acción, además de ser objeto de sanción, pone en grave peligro la integridad física de los peatones.

Imagen de la señal de prohibición

La necesidad de un servicio de transporte público

Es por eso que el partido de Junts ha pedido contar con un servicio de transporte público que cubra el trayecto entre la discoteca Biloba y el centro urbano de Lleida, especialmente en los horarios nocturnos de mayor afluencia de jóvenes en el establecimiento, con el fin de garantizar un desplazamiento seguro y evitar situaciones de riesgo innecesarias.

Reacciones a la red

Como siempre, una imagen viral lleva comentarios de todo tipo. Uno de ellos explica que los taxis llegan con cuentagotas en la zona, y que mucha gente, cansada de esperar, se marchan andando, y que la zona no está preparada para ir andando. A todo esto, asegura este lector, tiene que sumarse el estado de algunas personas, que van bebidas.

Otros comentarios van en la línea de que la misma discoteca tendría que proporcionar el transporte a los jóvenes. Y un tercer comentario extendido es que hay que hacer más uso del taxi.