El parque de Les Magnòlies, primero 100% inclusivo

El ayuntamiento renovará toda el área de juegos de la plaza Jardins de les Magnòlies, en Balàfia, para que sea el primer parque totalmente inclusivo y accesible de la ciudad. Una iniciativa de la que el gobierno informó ayer en la comisión de Gestión de la Ciudad, que forma parte del acuerdo de presupuesto con Junts del pasado año y que afectará a una superficie de 1.030 metros cuadrados. Se habilitará un área de juegos adaptadas a las necesidades específicas de niños con discapacidad, pero que estará abierta para todos los pequeños. Los juegos que hay actualmente se retirarán, ya que son viejos, y se aprovecharán como recambios. El presupuesto total del proyecto es de 287.852,57 euros, IVA incluido, saldrá a licitación en tres lotes y, una vez se adjudiquen, las instalación de los juegos deberá estar lista en tres meses y medio.

Carpetazo a la mezquita

En la comisión de ayer también se aprobó la propuesta de la Comunidad Islámica de Cooperación y de Unión de Lleida y Comarca del Segrià para descartar de forma definitiva la adjudicación directa de una finca del polígono Camí dels Frares para construir un centro de culto. Todos los grupos votaron a favor salvo ERC, que se abstuvo.