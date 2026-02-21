Debut del Orfeó Català y el Cor del Palau de la Música en EEUU

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Orfeó Català, dirigido por el leridano Xavier Puig, y el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana tenían previsto participar ayer viernes (madrugada de hoy en España) en la Missa Solemnis de Beethoven en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, junto la Orquesta Filarmónica de la ciudad californiana (LAPhil), dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel. Un concierto que se repetirá hoy y mañana, con entradas agotadas, en la despedida de Dudamel al frente de esta formación después de más de quince años. También es histórico para el Orfeó, en su debut en Estados Unidos, interpretando además una de las obras más complejas del repertorio sinfónico coral. Fue el primer coro español que interpretó la Missa Solemnis en 1927, conmemorando entonces el centenario de la muerte de Beethoven.