Lleida impulsa la 13.ª Jornada Mujeres y Emprendeduría para visibilizar el talento femenino

El Ayuntamiento de Lleida organiza una nueva edición de la Jornada Mujeres y Emprendeduría con la voluntad de dar visibilidad al talento femenino como motor empresarial y social, dar voz a profesionales y directivas del territorio y generar un espacio de encuentro orientado al crecimiento personal y profesional. Este año, la iniciativa celebrará su decimotercera edición el próximo 3 de marzo en el Café Teatre de l'Escorxador.

La actividad tiene como objetivo poner en valor el talento femenino como impulsor del desarrollo económico y social, visibilizar profesionales directivas y emprendedoras y dar a conocer sus experiencias y trayectorias. Además, la jornada pretende fomentar el debate sobre la emprendeduría y el liderazgo en femenino, crear un espacio de intercambio de ideas y aprendizajes entre mujeres con proyectos consolidados o emergentes, estimular nuevas colaboraciones y oportunidades y reforzar la red de emprendedoras leridanas.

La jornada empezará a las 19.00 h con la entrevista “La fuerza de las mujeres directivas” a Marta Cervós Cortina y Lídia Simón Canut, que hablarán sobre liderazgo y gestión en el ámbito directivo. A las 20.00 h habrá una mesa redonda con emprendedoras leridanas -Natàlia Virgili Ribera, Laura García Arufat e Iana Gruzinenko- compartiendo sus experiencias y retos. El acto finalizará con un espacio de networking para fomentar colaboraciones y nuevas oportunidades.