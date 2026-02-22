El Animac celebra 30 años consolidándose como referente internacional de la animación

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La 30.ª edición del Animac, la Muestra Internacional de Cine de Animación de Catalunya, cierra con la sensación de haber reforzado su papel como punto neurálgico del sector. Organizada por el Ayuntamiento de Lleida del 19 al 22 de febrero, la cita ha evidenciado que, tres décadas después de su creación, el acontecimiento ha superado la dimensión de escaparate cinematográfico para convertirse en un espacio de conexión global, incubadora de proyectos y plataforma de impulso para el talento emergente.

La directora del certamen, Carolina López, ha remarcado el impacto de las actividades profesionales -masterclass, conferencias y encuentros— y especialmente la vitalidad del Incubator, que ha propiciado contactos clave y ha abierto vías de colaboración. “El Animac es un entorno próximo, donde creadores jóvenes pueden dialogar directamente con figuras de referencia internacional”, ha subrayado, destacando la generosidad de los invitados a la hora de compartir procesos creativos.

Entre los nombres destacados de esta edición está el productor letón Ron Dyens, galardonado con el Oscar por la película Flow; la cineasta irlandesa Nora Twomey, cofundadora de Cartoon Saloon y Premi Honorífico; el director francés Sébastien Laudenbach, que ha presentado en primicia el proyecto en curso Viva Carmen (2026); y el alemán Andreas Hykade, distinguido con el Premio Animation Master.

Como novedad, el certamen ha estrenado el Premio Incubator, dotado con 2.000 euros gracias al apoyo de la Fundación de las Artes de Lleida, con la voluntad de reforzar el acompañamiento a proyectos en fase de desarrollo, producción o posproducción. Esta iniciativa afianza la apuesta del Animac para ir más allá de la proyección de filmes y volverse motor activo del sector.

La concejala de Cultura, Pilar Bosch, ha calificado la Muestra de “inspiración para los futuros talentos” y ha remarcado que el impacto del festival se extiende más allá de los días presenciales. Los más de 25.000 asistentes podrán seguir disfrutando de contenidos a través de la plataforma Filmen y de varias exposiciones que permanecerán en la ciudad: las instalaciones de Hamill Industries en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Lleida (Morera), los dibujos de Julia Ocker en el Centro de Arte La Panera y una muestra retrospectiva en el Espacio Cavallers con artistas que han creado la imagen gráfica del festival a lo largo de los años.

En cifras, el Animac ha programado más de 230 obras, con 12 estrenos mundiales, 11 internacionales, 55 en el Estado y 39 en Cataluña, así como 59 primeras películas. Les actividades paralelas han sumado 1.017 participantes, mientras que 12.257 alumnos han asistido a sesiones escolares, consolidando el compromiso educativo. El Incubator ha recibido 111 proyectos de 14 países y ha seleccionado 12, y el ámbito profesional ha contado con 60 acreditados PRO y 569 estudiantes del Campus provenientes de 24 centros formativos.

La clausura tendrá lugar esta tarde con la entrega del Premio Trayectoria a Montxo Algora, fundador y director de ArtFutura, referente en la difusión de la cultura digital contemporánea en el Estado. Su trayectoria, vinculada a la intersección entre arte y tecnología, simboliza el espíritu de un festival que mira hacia el futuro y explora los límites del lenguaje audiovisual.

La Muestra cuenta con el apoyo de CaixaForum Lleida, la Fundación de las Artes de Lleida, el Ministerio de Cultura (ICAA), la Diputación de Lleida (IEI) y el ICEC del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya.