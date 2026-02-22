Dos heridos en una nueva tangana en el Barri Antic

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una tercera pelea en pocas horas en el Centro Histórico se saldó con otros dos jóvenes heridos y evacuados al Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) de Prat de la Riba con lesiones en la nariz y el oído. Los Mossos d'Esquadra confirmaron que recibieron el aviso sobre las 3.00 horas por una pelea entre varias personas, sin especificar el número, en la calle Sant Martí. Hasta el lugar se activaron varias patrullas, que al llegar solo encontraron a los dos jóvenes heridos. Recibieron una primera asistencia sanitaria en el lugar y después fueron evacuados por el SEM al CUAP. Fuentes policiales señalaron que no se había encontrado a los autores y que, de momento, no había personas detenidas.

Se da la circunstancia de que era la tercera pelea que se registraba en el barrio en pocas horas. La tarde del viernes, sobre las 17.00 horas, los Mossos y la Guardia Urbana fueron alertados por una pelea entre dos grupos en la plaza del Dipòsit. A causa de la algarada, tres personas resultaron heridas. Una de ellas tuvo que ser trasladada al hospital Arnau de Vilanova “con la cabeza abierta”. Horas después, sobre las diez de la noche, se produjo otra pelea entre dos grupos con unas 60 personas implicadas, según fuentes próximas. También llevaban palos así como cuchillos largos y armas blancas. Los agentes incluso decomisaron una espada. Hacia el lugar se trasldaraon más patrullas, que ya estaban presentes en la zona por la primera trifulca. Los implicados incluso habían preparados montones de piedras con restos de escombros y otros objetos para lanzárselos entre sí. La semana pasada ya se registró un incidente similar en el barrio, con un joven herido en la cara.

Por su parte, los vecinos del barrio denuncian que este tipo de incidentes se producen de forma habitual y reclaman un refuerzo en la seguridad.

Entretanto, una mujer fue arrestada el viernes en la plaza dels Gramàtics por el hurto de un teléfono móvil. Fuentes policiales señalaron que la víctima había presentado una denuncia y los agentes pudieron localizar a la presunta autora.