Entra en funcionamiento la línea de bus nocturno

La Paeria puso ayer en marcha la nueva línea de autobús urbano nocturno, el N1 Mangraners-Secà-Balàfia, destinado a reforzar una movilidad más segura y sostenible durante la noche. Esta línea, que estará operativa todos los sábados del año, además de fechas señaladas como las fiestas de la ciudad o el Aplec del Caragol, empieza a funcionar a las 22.50 horas desde la plaza de Ricard Vinyes con una frecuencia de 30 minutos hasta las 4.50 horas. Circula por el centro de la ciudad, Balàfia, el Secà de Sant Pere, Cappont, la Bordeta i els Mangraners, con múltiples paradas, con algunas cercanas a discotecas como Biloba. Como novedad tecnológica, los vehículos incorporan cámaras de videovigilancia.

La Paeria ya puso en marcha un autobús nocturno, muy reivindicado, durante las fiestas de 2024 y 2025 de forma piloto y tuvo muy buena acogida.