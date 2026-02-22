“El Nene de la Vega” trae a Lleida su proyecto musical para la salud de las personas mayores

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El músico Alejandro Luaces, conocido como “El Nene de la Vega”, presentará mañana lunes 23 de febrero a las 16 h en la sede de la Cruz Roja de Lleida (C/ Henri Dunant, 1) su nuevo proyecto “En modo mayor: la música como activo de salud desde el salubrismo. Cultura que cuida”.

La actividad, enmarcada dentro de la gira estatal que culmina en Lleida, propone un espacio lúdico, festivo, reflexivo y reivindicativo, donde la música servirá como marco de encuentro y herramienta de trabajo con las personas mayores de los barrios. Durante la sesión participativa, los asistentes harán un recorrido por la música popular y tradicional, vinculándola con las historias de vida de los participantes.

Luaces, también profesor de secundaria y maestro de conservatorio, es postgraduado en Salud Mental Colectiva y miembro de la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría (SEGG) y de la FEARP. Además, coordina “El Corazón del Barrio” en Zaragoza, colaborando con asociaciones vecinales para fomentar la salud y la participación comunitaria a través de la música.

Este proyecto apuesta por la confianza, la autenticidad analógica y la artesanía musical como herramientas de salud, implicando instituciones culturales y sanitarias, ayuntamientos y tejido asociativo.