La Paeria y el Casal de l'Amistat con Cuba impulsan una recogida solidaria para la población cubana

La Regidora de Cooperació, junto con el Casal de l'Amistat con Cuba de Lleida, pone en marcha una campaña de recogida de material para dar apoyo a la población cubana, que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad a causa del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos.

La iniciativa empezará el 23 de febrero y finalizará el 9 de marzo. La recogida se hará en los centros cívicos de Balàfia, Bordeta, Centre Històric, Democràcia, Mangraners, Mariola, Pardinyes, Raimat, Secà de Sant Pere y Sucs, dentro del horario habitual.

Se podrán aportar medicamentos y material sanitario con fecha de caducidad larga, leche en polvo y alimentos enlatados, productos de higiene, sillas de ruedas, muletas, andadores, bicicletas y ropa de abrigo. Aunque habitualmente se recomiendan aportaciones económicas, en este caso se trata de un bloqueo de materiales que impide que el suministro llegue a la isla.

Con esta acción, la Paeria expresa su preocupación por la grave crisis humanitaria que sufre la población cubana, marcada por una inflación desmesurada, apagones constantes y falta de combustible.