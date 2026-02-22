Palau propone bajar impuestos y agilizar licencias para paliar la falta de viviendas

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El PP reunió a un centenar de personas ayer en una jornada sectorial de vivienda celebrada en el Museu Morera en la que el portavoz municipal del partido, Xavi Palau, planteó “incentivos fiscales para las buenas iniciativas vinculadas a objetivos públicos”, así como la creación de una oficina antiokupa y una “gran inyección económica para reforzar el área de Urbanismo” para agilizar licencias. Aseguró que “las personas quieren un cambio de rumbo hacia la derecha”.

Al acto asistió el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, quien señaló que “los derechos a la vivienda y a la propiedad privada son compatibles, pero para garantizar uno no se puede pisotear otro”. También contó con el diputado popular Sergio Sayas, que valoró que los gobiernos de izquierdas “buscan cualquier excusa para culpabilizar a los propietarios de sus responsabilidades”.

La jornada arrancó con un debate moderado por la diputada Montse Berenguer con los presidentes de los principales colegios profesionales del sector. El de los API, Josep Maria Esteve, pidió limitar las zonas tensionadas a “donde se requiera con sentido común”. El del Col·legi d’Arquitectes, Lluís de la Fuente, solicitó “poner en disposición suelo ya urbanizado disponible para edificar”. Su homóloga de la Associació de Promotors i Constructors de Lleida, Montse Pujol, valoró que hay “mucha normativa excesiva que encarece la vivienda”, mientras que el de la patronal COELL, Josep Maria Gardeñes, pidió bajadas de impuestos porque “nos sentimos apretados”.