Alumnos crean una app para dar apoyo a FormaOcupa

El salón de la Formación y Ocupación de Lleida, FormaOcupa, celebrará a partir de este jueves una nueva edición en la que contará con una aplicación que permitirá a los expositores contactar con las personas que se hayan interesado por las salidas profesionales que ofrecen.

Se trata de la aplicación Formaocupa tracker, que ha sido diseñada por los alumnos del segundo ciclo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Web de la Caparrella expresamente para este salón. Según explicaron los profesores del ciclo Maria Angels Cerveró y Josep Maria Flix, la aplicación es para móviles y permitirá escanear los códigos QR de las entradas de los visitantes que se acerquen a sus estands. El programa registra, además de los datos del público, el día y la hora de la visita. Una vez acabado el salón, su organización podrá facilitar a los expositores los datos de contacto recopilados mediante esta aplicación a las empresas que lo soliciten, siempre que los visitantes acepten ceder sus datos. Así, “la aplicación permite optimizar la gestión de datos y dar a los expositores información personalizada de los contactos hechos en el salón”, destacaron los docentes.

Cargan contra la presencia de las Fuerzas Armadas en el certamen

Las plataformas Desmilitarizem l’Educació y Aturem les Guerres denunciaron ayer que, un año más, el Ejército estará presente en FormaOcupa pese a que el Parlament aprobó hace 10 años una moción que instaba a vetar su asistencia. Así lo recordó su portavoz, Jaume Añé, en una protesta en la plaza Paeria, donde aseguró que están hablando con partidos como Junts, ERC y la CUP para que la Cámara catalana vuelva a tratar esta cuestión “y haga cumplir la moción”. Añadió que el jueves harán una protesta en la inauguración del salón.