Atribuyen 71 robos con fuerza al ladrón encarcelado por incendiar casas en la Horta de Lleida

Los Mossos d'Esquadra han atribuido 71 robos con fuerza al detenido por entrar a robar e incendiar viviendas en la Horta de Lleida. La investigación policial, que ya ha sido trasladada a los juzgados y a Fiscalía, ubica estos asaltos entre finales del 2022 y a julio del 2024, momento en que fue arrestado este hombre de 30 años. La policía catalana mantiene abierta la investigación y prevé practicar nuevas detenciones próximamente, tal como ha adelantado el inspector Xavier Ribelles, jefe del Área Básica Policial del Segrià.

Durante la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada este martes, Ribelles ha presentado los datos de criminalidad del 2025 a Lleida, que muestran una caída del 5,5% de los hechos delictivos y un récord histórico de 2.106 detenciones, un 4,7% más que el año anterior. El inspector ha subrayado que "nunca en Lleida se habían hecho tantas detenciones en un año", todo porque han aumentado los agentes que patrullan la ciudad y, con más recursos, se ha podido hacer más trabajo de prevención para evitar futuros delitos.

La ciudad registró 10.924 hechos delictivos el año pasado, una cifra equivalente a los niveles de hace cinco años. "Vamos bien, porque Lleida es una ciudad segura, pero no nos conforman y queremos que Lleida sea todavía más segura", ha asegurado el responsable policial en referencia a los objetivos de futuro.

Descenso histórico de los robos con fuerza en domicilios y establecimientos

Les estadísticas del 2025 reflejan una bajada significativa de los robos con fuerza, con reducciones del 47,7% en domicilios (139 casos), del 28,4% en establecimientos comerciales (101) y del 31,8% en empresas (45). Estas cifras representan un mínimo histórico para la ciudad y, según la policía, la detención del ladrón que operaba en el Horta ha contribuido decisivamente a mejorar la situación en la zona agrícola y rural de los alrededores de Lleida.

Los delitos contra el patrimonio han experimentado un descenso global del 7% durante el 2025. Los robos en el interior de vehículos, que se habían disparado durante el mes de marzo, se consiguieron reducir finalmente un 11,6% gracias a una mayor presión policial sobre este tipo de delincuencia.

Incremento de los robos violentos y refuerzo del grupo de hurones

En sentido contrario, los robos con violencia e intimidación en el espacio público crecieron un 5,9% el año pasado. Para hacer frente a esta situación, el grupo de agentes de delincuencia urbana, conocidos popularmente como hurones, fue reforzado hasta los 16 efectivos, consiguiendo un 15,63% más de detenciones con un total de 222 arrestos practicados por estos hechos.

Lleida, séptima ciudad catalana en índice de criminalidad

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha valorado positivamente la reducción de los hechos delictivos en la ciudad durante el 2025 y ha confirmado que la tendencia se mantiene en el 2026. "Lleida es la séptima población catalana en índice de criminalidad, bastante por debajo de otras ciudades, y es la capital de demarcación con menos criminalidad", ha afirmado el paer en cap durante la presentación de datos.

Larrosa ha vuelto a reclamar medidas contra la multirreincidencia y ha revelado que 80 de las personas detenidas el año pasado fueron arrestadas más de tres veces, evidenciando la necesidad de abordar este fenómeno con políticas más contundentes.

Aumento de las sanciones por incivismo y actuaciones de los agentes cívicos

Con respecto al incivismo, la Guardia Urbana impuso un 81% más de sanciones por incumplimiento de las ordenanzas municipales. En paralelo, los Agentes Cívicos efectuaron unas 18.690 actuaciones el año pasado en la ciudad, un 51% más que durante el año anterior. La sala de guardia de la policía municipal recibió 50.231 avisos en el 2025.

En cuanto a los servicios de emergencia, los Bomberos realizaron 4.686 servicios en la ciudad durante el 2025, de los cuales 763 correspondieron a incendios, principalmente en contenedores y viviendas. El alcalde ha señalado que algunos de estos fuegos se produjeron en infraviviendas donde no se tenía constancia que viviera allí nadie y se ha comprometido a hacer "más seguimiento" para evitar situaciones de riesgo. Los Agents Rurals hicieron 1.807 actuaciones a Lleida, con especial atención a los vertidos incontrolados.